Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список

В Україні на 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проходитиме з трьох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.
Евакуація з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі проводитиметься на власному транспорті.
"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом - розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка", - написала міністр.
"Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ", - написала міністр.
Війна в Україні триває вже 52 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.