Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список
В Украине на 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация будет проходить из трех областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.
Эвакуация из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье будет проводиться на собственном транспорте.
"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту - размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", - написала министр.
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
- Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", - написала министр.
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