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Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список

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Київ, Субота 16 квітня 2022 09:49
Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список Фото: Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів (t.me/zaborona_com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проходитиме з трьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

Евакуація з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі проводитиметься на власному транспорті.

"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом - розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка", - написала міністр.

  • Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ - Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).
  • Попасна - Бахмут (місце зібрання – вул.Першотравнева, 42).
  • Гірське - Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).
  • Рубіжне - Бахмут.

"Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ", - написала міністр.

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