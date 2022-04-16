Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список
В Україні на 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проходитиме з трьох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.
Евакуація з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі проводитиметься на власному транспорті.
"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом - розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка", - написала міністр.
- Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ - Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).
- Попасна - Бахмут (місце зібрання – вул.Першотравнева, 42).
- Гірське - Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).
- Рубіжне - Бахмут.
"Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ", - написала міністр.
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