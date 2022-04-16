Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список

В Україні на 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проходитиме з трьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram .

Евакуація з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі проводитиметься на власному транспорті.

"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом - розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка", - написала міністр.

Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ - Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).

Попасна - Бахмут (місце зібрання – вул.Першотравнева, 42).

Гірське - Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).

Рубіжне - Бахмут.

"Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ", - написала міністр.