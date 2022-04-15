Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список

В пятницу, 14 апреля, в Украине согласована работа девять гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министр, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram .

Эвакуация на собственном автомобиле будет действовать из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Также будут работать эвакуационные коридоры:

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Министр подчеркнула, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.