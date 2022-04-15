Україна на сьогодні погодила дев'ять гуманітарних коридорів: список

У п'ятницю, 14 квітня, в Україні узгоджено роботу дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована в трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністр, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram .

Міністр підкреслила, що гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ.

Евакуація на власному автомобілі діятиме з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

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