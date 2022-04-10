Украина на сегодня согласовала 9 гуманитарных коридоров: список

В воскресенье, 10 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация населения будет проводиться в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.
Донецкая область:
Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
Бердянск - Запорожье.
Токмак - Запорожье. (Место сборов: ул. Шевченко, 5)
Энергодар - Запорожье. (Место сбора автомобилей объявят местные власти).
Луганская область:
Северодонецк - Бахмут. (Место собрания: проспект Химиков, 28).
Лисичанск - Бахмут. (Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
Попасная - Бахмут. (Место сборов: ул. Первомайская, 42).
с. Горное - Бахмут. (Место сборов: ул. Гагарина, 13).
Рубежное - Бахмут.
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