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Украина на сегодня согласовала 9 гуманитарных коридоров: список

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 10 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация населения будет проводиться в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

Донецкая область:

Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье. (Место сборов: ул. Шевченко, 5)

Энергодар - Запорожье. (Место сбора автомобилей объявят местные власти).

Луганская область:

Северодонецк - Бахмут. (Место собрания: проспект Химиков, 28).

Лисичанск - Бахмут. (Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная - Бахмут. (Место сборов: ул. Первомайская, 42).

с. Горное - Бахмут. (Место сборов: ул. Гагарина, 13).

Рубежное - Бахмут.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ирина ВерещукэвакуацияВойна в Украине