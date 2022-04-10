Украина на сегодня согласовала 9 гуманитарных коридоров: список

В воскресенье, 10 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация населения будет проводиться в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram .

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

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