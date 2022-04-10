Україна на сьогодні погодила 9 гуманітарних коридорів: список

У неділю, 10 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація населення проводитиметься в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.
Донецька область:
Маріуполь - Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.
Бердянськ - Запоріжжя.
Токмак - Запоріжжя. (Місце зборів: вул. Шевченка, 5)
Енергодар - Запоріжжя. (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада).
Луганська область:
Сєвєродонецьк - Бахмут. (Місце зібрання: проспект Хіміків, 28).
Лисичанськ - Бахмут. (Місце зборів: РТІ, 40 Років Перемоги, вул.Сосюри, 324).
Попасна - Бахмут. (Місце зборів: вул. Першотравнева, 42).
с. Гірське - Бахмут. (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
Рубіжне - Бахмут.
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