Украина сегодня получит от США 3 млрд долларов

Украина в День независимости получит от США 3 млрд долларов финансовой помощи. Они поступят через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.
Средства в бюджет Украины будут переданы в форме безвозвратного гранта.
"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День независимости Украины", - отметил министр.
Напомним, недавно президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов. В новом пакете будут боеприпасы, дроны и тяжелая техника.
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