UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина сегодня откроет три гуманитарных коридора: список

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На 30 марта согласовано открытие трех гуманитарных коридоров в Украине. Сегодня будут работать коридоры из Бардянска, Мелитополя и Энергодара в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

В частности, сегодня откроют следующие гуманитарные коридоры:

  • для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск
  • для эвакуации и доставки гуманитарной помощи в Мелитополь
  • для проезда колонны на собственном авто из Энергодара в Запорожье

По ее словам, сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья. На обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на своем авто.

Напомним, накануне оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара через Васильевку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеМелитопольБердянскэвакуацияЭнергодар