RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна сьогодні відкриє три гуманітарних коридори: список

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На 30 березня погоджено відкриття трьох гуманітарних коридорів в Україні. Сьогодні працюватимуть коридори з Бардянська, Мелітополя та Енергодара в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Зокрема, сьогодні відкриють наступні гуманітарні коридори:

  • для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги в Бердянськ
  • для евакуації та доставки гуманітарної допомоги в Мелітополь
  • для проїзду колони на власному авто з Енергодара до Запоріжжя

За її словами, сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на своєму авто.

Нагадаємо, напередодні окупанти заблокували зелений коридор з Енергодара через Василівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяМелітопольБердянськевакуаціяЭнергодар