Оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара через Василевку

Оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара. Не сработали все коридоры, которые двигались через Василевку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

По словам городского головы, автоколонна из Энергодара и других городов, которая двигалась в Запорожье - не смогла пройти Василевку.

Орлов рекомендует всем возвращаться домой.

" О дальнейшей организации зеленых коридоров будем сообщать. Но, как мы, к сожалению, увидели сегодня, гарантировать, что они сработают, сейчас невозможно", - добавляет Орлов.