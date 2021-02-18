Україна зробила все необхідне для вакцинації від COVID, - Шмигаль

Україна зробила все необхідне, щоб забезпечити населення вакциною від COVID . Але вакцинація ще не розпочалася, оскільки у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Про це на зустрічі з послами країн Європейського союзу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал .

Він висловив подяку за фінансування ЄС ініціативи COVAX, за якою Україна повинна отримати першу партію вакцини Pfizer в кількості 117 000 доз в лютому, а також понад 8 млн доз від іншого виробника протягом року.

Шмигаль підкреслив, що держава зі свого боку зробила всі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною.

"У нас укладено досить контрактів з виробниками, щоб всі бажаючі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського союзу його також відчули. Всі відзначають, що проблема однакова - це зміщення строків поставок вакцин", - додав прем'єр.