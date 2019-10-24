Україна зробила ще один крок в напрямку анбандлінгу ГТС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанію МГУ передали в управління Мінфіну

Управління корпоративними правами АТ "Магістральні газопроводи України" передано від Міністерства енергетики та захисту довкілля України до Міністерства фінансів України. Про це повідомив голова компанії Олександр Лісніченко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Лісніченко, це важливий крок в виконанні Україною зовнішніх зобов’язань та обов’язковий базис для підписання наступної транзитної угоди.

"Крок за кроком виконуємо Дорожню карту по відокремленню транспортної функції (анбандлінгу)", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що практична імплементація анбандлінгу включатиме прийняття спеціального закону та низки інших практичних кроків.

У вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Як заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, компанію передали з підпорядкування Міністерства енергетики та навколишнього середовища.