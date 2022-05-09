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Украина сделает все необходимое, чтобы стать достойным членом ЕС, - Мишель

Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз уверен, что Украина сделает все необходимое, чтобы стать достойным членом ЕС. Брюссель уважает стремление украинцев к демократическим ценностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы уважаем стремление народа Украины в отношении демократических мировых ценностей, которые были начаты на Майдане. Мы считаем, что вы сделаете все необходимое, чтобы стать достойным членом Европейского союза", - отметил он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина сегодня передаст вторую часть анкеты, которая является необходимым этапом для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских лидеров отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС.

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ЕвросоюзШарль МишельВступление в ЕС