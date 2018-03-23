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Украина - Саудовская Аравия: прогноз букмекеров

НовостиСпорт    23.03.2018 - 17:58
Фото: Украина - Саудовская Аравия (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Украина - Саудовская Аравия (twitter.com/FFUKRAINE)

Специалисты считают "сине-желтых" фаворитом товарищеского матча

Сборная Украины проведет первый для себя матч в 2018 году против Саудовской Аравией. Онлайн-трансляция товарищеского поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда "сине-желтых".

23 марта 21:00
Марбелья, стадион "Мунисипаль де Марбелья"

 

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "желто-синих" с коэффициентом 1,50. В то же время ничья оценивается коэффициентом 4,00, а победа Саудовской Аравии считается наименее вероятным вариантом - 7,00.

Компания 1xBet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 1,53. На успех саудитов - 7,3. Ничья оценивается в 4,3.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду.

Сборная Саудовской Аравии заявила 26 игроков на игру с Украиной Шевченко больше не планирует довызывать игроков в сборную Украины
Теги публикации: Сборная Украины, прогноз, Саудовская Аравия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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