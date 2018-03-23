Украина - Саудовская Аравия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "сине-желтых" фаворитом товарищеского матча

Сборная Украины проведет первый для себя матч в 2018 году против Саудовской Аравией. Онлайн-трансляция товарищеского поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда "сине-желтых".

23 марта 21:00

Марбелья, стадион "Мунисипаль де Марбелья"

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "желто-синих" с коэффициентом 1,50. В то же время ничья оценивается коэффициентом 4,00, а победа Саудовской Аравии считается наименее вероятным вариантом - 7,00.

Компания 1xBet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 1,53. На успех саудитов - 7,3. Ничья оценивается в 4,3.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду.