Україна - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "синьо-жовтих" фаворитом товариського матчу

Збірна України проведе перший для себе матч в 2018 році проти Саудівської Аравії. Онлайн-трансляція товариського поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є команда "синьо-жовтих".

23 березня 21:00

Марбелья, стадіон "Мунисипаль де Марбелья"

Букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "жовто-синіх" з коефіцієнтом 1,50. У той же час нічия оцінюється коефіцієнтом 4,00, а перемога Саудівської Аравії вважається найменш вірогідним варіантом - 7,00.

Компанія 1xBet на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймає ставки з коефіцієнтом 1,53. На успіх саудитів - 7,3. Нічия оцінюється в 4,3.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.