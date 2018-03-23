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Україна - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів

НовиниСпорт    23.03.2018 - 17:58
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)

Фахівці вважають "синьо-жовтих" фаворитом товариського матчу

Збірна України проведе перший для себе матч в 2018 році проти Саудівської Аравії. Онлайн-трансляція товариського поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є команда "синьо-жовтих".

23 березня 21:00
Марбелья, стадіон "Мунисипаль де Марбелья"

 

Букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "жовто-синіх" з коефіцієнтом 1,50. У той же час нічия оцінюється коефіцієнтом 4,00, а перемога Саудівської Аравії вважається найменш вірогідним варіантом - 7,00.

Компанія 1xBet на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймає ставки з коефіцієнтом 1,53. На успіх саудитів - 7,3. Нічия оцінюється в 4,3.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.

Збірна Саудівської Аравії заявила 26 гравців на гру з Україною Шевченко більше не планує довикликати гравців до збірної України
Теги публікації: Збірна України, прогноз, Саудовская Аравия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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