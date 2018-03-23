Украина - Саудовская Аравия: анонс матча

Готовимся к товарищескому поединку против участника ЧМ-2018

Сборная Украины проведет первый для себя матч в 2018 году против Саудовской Аравией. Онлайн-трансляция товарищеского поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда "сине-желтых".

23 марта 21:00

Марбелья, стадион "Мунисипаль де Марбелья"

Подопечные главного тренера Андрея Шевченко проведут товарищеский поединок против участника чемпионата мира 2018 года.

Игру обслужит испанская бригада арбитров, главным судьей назначен Альберто Ундиано Мальенко. Помогать Мальенко будут его соотечественники Роберто Алонсо Фернандес, Хавьер Агилар Родригес и Хавьер Эстрада Фернандес.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Имею обширную информацию по этой команде, потому что у нас есть свои агенты, работающие там. Ни для кого не секрет, что Сергей Ребров работает в Саудовской Аравии. Я с ним встречался, он мне рассказал. Кроме того, Висенте, его помощник - была связь с ним. В его команде достаточно большое количество сборников. У Саудовской Аравии поменялся тренер, но стиль игры особо не меняется. Команда умеет играть в футбол. Играет короткими и средними передачами, неплохо держит мяч. У них есть неплохие нападающие. К этой игре нужно отнестись должным образом".

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Бутко, Ракицкий, Ордец, Матвиенко - Ротань, Степаненко - Марлос, Малиновский, Коноплянка - Беседин.

Саудовская Аравия: Аль-Уваис - Аль-Шахрани, О.Хавсави, М.Хавсави, Аль-Харби - Аль-Хайбари - Аль-Моашер, Аль-Могахви, Отаиф, Аль-Мувалад - Аль-Сахлави.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду.