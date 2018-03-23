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Україна - Саудівська Аравія: анонс матчу

НовиниСпорт    23.03.2018 - 11:55
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/SaudiNT)
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/SaudiNT)

Готуємося до товариського поєдинку проти учасника ЧС-2018

Збірна України проведе перший для себе матч в 2018 році проти Саудівської Аравії. Онлайн-трансляція товариського поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є команда "синьо-жовтих".

23 березня 21:00
Марбелья, стадіон "Мунисипаль де Марбелья"

 

Підопічні головного тренера Андрія Шевченка проведуть товариський поєдинок проти учасника чемпіонату світу 2018 року.

Гру обслужить іспанська бригада арбітрів, головним суддею призначений Альберто Ундіано Мальєнко. Допомагати Мальенко будуть його співвітчизники Роберто Алонсо Фернандес, Хав'єр Агілар Родрігес і Хав'єр Естрада Фернанд

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Маю велику інформацію щодо цієї команди, тому що у нас є свої агенти, які працюють там. Ні для кого не секрет, що Сергій Ребров працює в Саудівській Аравії. Я з ним зустрічався, він мені розповів. Крім того, Вісенте, його помічник - був зв'язок з ним. У його команди досить велика кількість збірників. У Саудівській Аравії змінився тренер, але стиль гри особливо не змінюється. Команда вміє грати в футбол. Грає короткими і середніми передачами, непогано тримає м'яч. У них є непогані нападаючі. До цієї гри потрібно поставитися належним чином".

Орієнтовні склади:

Україна: Пятов - Бутко, Ракицький, Ордець, Матвієнко - Ротань, Степаненко - Марлос, Малиновський, Коноплянка - Бєсєдін.

Саудівська Аравія: Аль-Уваіс - Аль-Шахрані, О.Хавсаві, М.Хавсаві, Аль-Харбі - Аль-Хайбар - Аль-Моашер, Аль-Могахві, Отаіф, Аль-Мувалад - Аль-Сахлаві.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.

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Теги: Збірна України, Саудовская Аравия, Футбол
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