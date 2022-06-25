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Украина сама решит, что приемлемо в переговорах с РФ, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украина в переговорах с Российской Федерацией сама определит, что для нее является приемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais.

"Я вижу необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцам решать, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет сомнений, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и страна, которая обороняется. А право на самооборону закреплено в Ууставе ООН", - отметил он.

По его словам, рискованно принимать мир как что-либо гарантированное, поэтому НАТО должно оставаться гибким и готовым ко всем видам угроз.

"Мы уже видели, что если мир воспринимается как нечто само собой разумеющееся, это может закончиться войной", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Киев сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Предположительно, это может случиться до конца августа.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины