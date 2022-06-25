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Україна сама вирішить, що прийнятно в переговорах з РФ, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Україна в переговорах з Російською Федерацією сама визначить, що для неї є прийнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для El Pais.

"Я бачу необхідність захищати і підтримувати Україну, і українцям вирішувати, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає сумнівів, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор і країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено в Статуті ООН", - зазначив він.

За його словами, ризиковано приймати мир як щось гарантоване, тому НАТО має залишатися гнучким і готовим до всіх видів загроз.

"Ми вже бачили, що якщо мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше глава української делегації на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Київ зможе повернутися до переговорів з Росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Імовірно, це може статися до кінця серпня.

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НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України