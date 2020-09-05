Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран прилетел с рабочим визитом в Румынию. В рамках него Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом министров и правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере.

Также соглашение позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в черноморском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Турция реализуют более 50 проектов в военно-технической области.

Кроме того, СНБО планирует увеличить финансирование оборонного сектора в 2021 году.