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Україна і Румунія підписали угоду про зміцнення безпеки у Чорному морі

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони України Андрій Таран прилетів з робочим візитом до Румунії. В рамках нього Таран та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали Угоди між Кабінетом міністрів та урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері.

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Про це повідомляє прес-служба посольства України в Румунії.

Наголошується, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупівель у відповідній сфері.

Також угода дозволяє розширити партнерство між Україною і Румунією, спрямовану на зміцнення безпеки в чорноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина реалізують понад 50 проектів у військово-технічній галузі.

Крім того, РНБО планує збільшити фінансування оборонного сектора у 2021 році.

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Новини України РумынияАндрей ТаранбезопасностьЧорне море