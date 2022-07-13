Украина и Румыния договорились о строительстве нового мостового перехода через Тису

Украина и Румыния подписали соглашение о строительстве моста через реку Тиса, который соединит село Белая Церковь Закарпатской области и город Сигету-Мармацией. Новая конструкция должна заменить деревянный мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

Ранее движение между двумя странами в округе осуществлялось по деревянному мосту 2000 года постройки. Новый мост состоит из двух параллельных 260-метровых сооружений, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 млн евро, ввести в эксплуатацию его должны через два года.

Согласно договоренностям двух стран, новый мост должен открыть регион для трансграничной торговли и международных логистических маршрутов.

Напомним, из-за российской блокады Черного моря Украина не может вывозить зерновые через свои порты. Поэтому часть вывозится поездами в Румынию, откуда зерно уже идет по морю в другие страны.

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