Україна і Румунія домовилися про будівництво нового мостового переходу через Тису

Україна та Румунія підписали угоду про будівництво мосту через річку Тиса, який з'єднає село Біла Церква Закарпатської області та місто Сігету-Мармацієй. Нова конструкція повинна замінити дерев'яний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

Раніше рух між двома країнами в окрузі здійснювався по дерев'яному мосту 2000 року побудови. Новий міст складається з двох паралельних 260-метрових споруд, з двома смугами руху в кожному напрямку. Вартість проекту складе близько 30 млн євро, ввести в експлуатацію його повинні через два роки.

Згідно з домовленостями двох країн, новий міст повинен відкрити Регіон для транскордонної торгівлі та міжнародних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, через російську блокаду Чорного моря Україна не може вивозити Зернові через свої порти. Тож частина вивозиться поїздами до Румунії, звідки зерно вже йде по морю в інші країни.

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