Украина, Россия и Турция разработали "дорожную карту" вывоза зерна из Одессы, - СМИ

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.

По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".

При этом издание не исклюает, что эту схему могут утвердить уже 8-9 июня.

При этом, информации о том, что эта схема обсуждалась с участием Украины, пока нет.