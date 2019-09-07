Украина и Россия сделали все для обмена пленными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Российской Федерации сделали все для обмена пленными, не меняя на ходу украинских договоренностей. Об этом сообщил Зеленский во время брифинге в аеропорту "Борисполь", передает РБК-Украина.

"Я, как президент Украины и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не меняя по ходу наших договоренностей", - заявил Зеленский.



Он сообщил, что договорился с Путиным создать рабочую группу, которая, в частности, занималась вопросом освобождения.



"Дальше будем приближаться к времени возврата всех наших пленных и продолжение разведения сил: сначала Золотое и Петровское, а затем розедення по всей территории и прекращения войны. Мы вернем не только людей, но и территорию", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречали их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, украинский политзаключенный Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Присутствующие приветствовали Сенцова аплодисментами.