Україна і Росія зробили все для обміну полоненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з президентом Російської Федерації зробили все для обміну полоненими, не міняючи на ходу українських домовленостей. Про це повідомив Зеленський під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль", передає РБК-Україна.

"Я, як президент України і президент РФ Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей", - заявив Зеленський.



Він повідомив, що домовився з Путіним створити робочу групу, яка, зокрема, займалася питанням звільнення.



"Далі будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовження розведення сил: спочатку Золоте і Петровське, а потім розедення по всій території і припинення війни. Ми повернемо не тільки людей, але і територію", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Присутні вітали Сенцова оплесками.