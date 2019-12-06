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Украина и Россия проводят переговоры по газу в Вене

Новости » Политика     06.12.2019 - 17:37
Украина и Россия проводят переговоры по газу в Вене
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Переговоры по газу идут на уровне компаний

Российская Федерация и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ.

По его словам, переговоры по газу идут на уровне компаний "Газпром" и "Нафтогаз Украины".

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Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит. В то же время он сказал, что Москва готова прокачивать газ на своих условиях, но при этом не исключает, то позиции удастся согласовать.

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