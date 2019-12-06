Україна та Росія проводять переговори по газу у Відні

Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Переговори по газу йдуть на рівні компаній

Україна та Російська Федерація проводять у Відні переговори щодо транзиту газу. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передають російські ЗМІ.

За його словами, переговори по газу йдуть на рівні компаній "Газпром", "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України".

"Зараз вони обговорюють на корпоративному рівні ті питання, які на порядку денному", - повідомив міністр.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Росії Володимир Путін назвав неприйнятними умови України щодо нового контракту на транзит. У той же час він сказав, що Москва готова прокачувати газ на своїх умовах, але при цьому не виключає, то позиції вдасться узгодити. Крім того, в "Газпромі" скаржаться, що Україна пропонує "дуже високі" тарифи на транзит газу в новому контракті, набагато вищі, ніж діючі.

Відзначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що транзиту через Україну не буде, якщо добудують газопровід "Північний потік-2". Крім того, він вважає, що газова директива Європейського союзу, яка обмежує завантаження газопроводу, навряд чи спрацює.

