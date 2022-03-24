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Украина и Россия провели первый обмен пленными

Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Российская Федерация провели первый полноценный обмен военнопленными. Домой вернулись 10 наших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Украина, со своей стороны, вернула 10 военнослужащих России.

"Также сегодня мы отправили к русским 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли из затопленного судна около Одессы", - пишет Верещук.

В обмен на российских моряков - домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков с судна "Сапфир", которых захватили во время попытки забрать наших военных с острова Змеиный.

"По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - добавила Верещук.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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