Україна та Росія провели перший обмін полоненими

Україна, зі свого боку, повернула 10 військовослужбовців Росії.

"Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси", - пише Верещук.

В обмін на російських моряків - додому повертаються 19 українських цивільних моряків із судна “Сапфір”, яких захопили під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний.

"За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", - додала Верещук.