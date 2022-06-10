Украина и Россия провели очередной обмен пленными

Украина и Россия провели 11-ый обмен пленными. Домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, который в течение двух месяцев находился в плену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

" Сегодня 11-ый был обмен благодаря координационному штабу работы с пленными . Почему говорю сегодня? Потому что два месяца был в плену наш председатель Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко, которого достали и вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел и не мог об этом говорить. Но сейчас он уже здесь", - заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина и Россия недавно провели первый обмен телами погибших военных.

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