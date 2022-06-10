Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими

Україна та Росія провели 11-ий обмін полоненими. Додому повернувся голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, який протягом двох місяців перебував у полоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Сьогодні 11-ий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут", - заявив Кім.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна та Росія нещодавно провели перший обмін тілами загиблих військових.
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