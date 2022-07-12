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Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших военных

Фото: Украина вернула тела 30 погибших военных (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 12 июля, Украина вернула 30 погибших украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининтеграции.

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения", - пояснил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Известно, что операция проводилась в Запорожской области по сотрудничеству Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Как сообщалось, 12 июля, Украина также вернула из плена оккупантов 5 граждан, которым удалось выжить.

Напомним, до этого обмен телами происходил 28 июня. Тогда Украина вернула 46 погибших военных.

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