Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших военных

Украина и Россия провели очередной обмен пленными в Запорожской области. Было возвращено 46 наших погибших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их погребения. Из них 21 - защитники “Азовстали", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Напомним, перед этим последний раз обмен телами между Украиной и РФ состоялся 21 июня. Тогда украинская сторона вернула домой 35 своих погибших военных.

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