Україна та Росія провели ще один обмін тілами загиблих військових

У вівторок, 12 липня, Україна повернула 30 загиблих українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінтеграції.
"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання", - пояснив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
Відомо, що операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Як повідомлялося, 12 липня Україна також повернула з полону окупантів 5 громадян, яким вдалося вижити.
Нагадаємо, раніше обмін тілами відбувався 28 червня. Тоді Україна повернула 46 загиблих військових.
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