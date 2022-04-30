Украина и Россия провели еще один обмен пленными. Домой вернулись 14 человек

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными с Россией. В этот раз удалось освободить 14 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал министра .

"Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", - добавила Верещук.

По ее словам, в результате сегодняшнего обмена домой вернулись 14 украинцев. Среди них 7 военных и 7 гражданских.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией произошел 28 апреля. Тогда домой вернулись 45 украинцев.

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