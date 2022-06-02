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Украина и Россия могут договориться в Стамбуле о разблокировке портов, - Sabah

Фото: Украина и Россия могут договориться в Стамбуле о разблокировке портов (wikimedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Турция готова внести свой вклад в создание безопасного морского коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из заблокированных украинских портов. Механизм может быть согласован на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sabah.

Издание сообщает, что украинская и российская стороны готовы пойти на компромисс в вопросе безопасного вывоза продовольствия.

В частности, Украина допускает возможность разминирования за две недели подходов к портам, но требует от России обязательства не заходить ее судам в порты.

Россия в свою очередь требуют, чтобы оружие не доставлялось в Украину грузовыми судами, и требует снятия санкций в отношении российских судов в сфере страхования и обслуживания своих кораблей в международных портах.

Напомним, по состоянию на начало мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море.

Кроме того, ранее президент РФ в разговоре с итальянским премьером назвал условие разблокирования украинских портов.

Добавим, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров.

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