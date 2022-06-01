Ермак назвал наиболее действенный способ разблокирования портов Украины

Наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП Украины Андрея Ермака .

По его словам, продовольственный кризис, который провоцирует Россия, должен решаться максимально быстро.

План России заключается в подрыве мировой продовольственной безопасности путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Из-за этого могут больше всего пострадать страны Африки.

Возможна дестабилизация ситуации, в частности, новые волны беженцев в ЕС. В обмен на разблокирование портов Россия требует снятия санкций, но это шантаж.

"Наиболее действенный способ - военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном", - сказал Ермак.