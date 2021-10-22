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Украина и Россия могли бы иметь добрососедские отношения. Кулеба назвал условие

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Киев, Пятница 22 октября 2021 20:49
Украина и Россия могли бы иметь добрососедские отношения. Кулеба назвал условие Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Россия могли бы иметь добрососедские отношения. Для этого Москве нужно признать, что россияне и украинцы - это отдельные нации, которые живут в суверенных государствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян признать реальность, что россияне и украинцы - это две отдельные, свободные нации, которые живут в своих собственных суверенных государствах, самостоятельно решая свою судьбу, в том числе выбор модели развития и союзов", - сказал Кулеба в интервью директору Польского института международных отношений (PISM) Славомиру Дембскому.

По его словам, Россия не хочет этого признавать и поэтому в 2014 году напала на Украину. В результате погибли тысячи украинцев, а часть территории страны оказалась оккупирована РФ. Такие действия Москвы уничтожили перспективу добрососедских отношений между российскими и украинскими народами.

Кулеба вспомнил тезис президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - "одна нация". По словам министра, это заявление российского лидера не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля.

"Вы правильно заметили, что это националистическая концепция XIX века", - добавил Кулеба обращаясь к Дембскому.

Напомним, в июле Путин опубликовал статью об Украине, назвав ее "детищем советской эпохи". Он также заявил, что русские и украинцы - это "один народ".

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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