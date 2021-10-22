Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Кулеба назвав умову

Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Для цього Москві потрібно визнати, що росіяни і українці - це окремі нації, які живуть в суверенних державах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу .

"Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність, що росіяни і українці - це дві окремі, вільні нації, які живуть у своїх власних суверенних державах, самостійно вирішуючи свою долю, в тому числі вибір моделі розвитку і союзів", - сказав Кулеба в інтерв'ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славомиру Дембському.

За його словами, Росія не хоче цього визнавати і тому в 2014 році напала на Україну. В результаті загинули тисячі українців, а частина території країни виявилася окупована РФ. Такі дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами.

Кулеба згадав тезу президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни - "одна нація". За словами міністра, ця заява російського лідера не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля.

"Ви правильно помітили, що це націоналістична концепція XIX століття", - додав Кулеба звертаючись до Дембського.