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Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Кулеба назвав умову

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 20:49
Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Кулеба назвав умову Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини. Для цього Москві потрібно визнати, що росіяни і українці - це окремі нації, які живуть в суверенних державах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність, що росіяни і українці - це дві окремі, вільні нації, які живуть у своїх власних суверенних державах, самостійно вирішуючи свою долю, в тому числі вибір моделі розвитку і союзів", - сказав Кулеба в інтерв'ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славомиру Дембському.

За його словами, Росія не хоче цього визнавати і тому в 2014 році напала на Україну. В результаті загинули тисячі українців, а частина території країни виявилася окупована РФ. Такі дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами.

Кулеба згадав тезу президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни - "одна нація". За словами міністра, ця заява російського лідера не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля.

"Ви правильно помітили, що це націоналістична концепція XIX століття", - додав Кулеба звертаючись до Дембського.

Нагадаємо, в липні Путін опублікував статтю про Україну, назвавши її "дітищем радянської епохи". Він також заявив, що росіяни і українці - це "один народ".

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Російська Федерація Дмитро Кулеба
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