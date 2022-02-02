Украина – Россия: история выдающихся побед перед поединком за финал футзального Евро-2022

Спортивное противостояние Украины и России всегда было принципиальным. Еще с советских времен едва ли не в каждом виде спорта главные дуэли происходили именно между представителями двух крупнейших республик.

Дерби киевского "Динамо" и московского "Спартака" были украшением футбольного чемпионата, бескомпромиссными стали соревнования между украинками и россиянками в художественной гимнастике, а киевский "Спартак" стал настоящим гегемоном женского гандбола.

С провозглашением Украиной независимости это противостояние двух школ стали еще принципиальнее, пусть и турнирные пути с россиянами пересекаются не слишком часто. Особенно после событий 2014 года, когда международные федерации пытаются "развести" сборные при жеребьевке.

Триумф на женском Евро по баскетболу (1995 год)

Женская сборная Украины по баскетболу в 1995-м дебютировала на чемпионатах Европы. На групповом этапе "сине-желтые" одержали 5 побед в шести матчах, а в четвертьфинале одолели сильных литовок. За выход в финал пришлось сражаться с россиянками, которые были основой сборной СССР на триумфальном ЕвроБаскете-1991.

Эксперты отдавали предпочтение сборной России, но подопечные Владимира Рыжова даже вопреки симпатиям судей (Назаренко и Жирко завершили матч досрочно) обыграли оппоненток в тяжелой игре (69:64). После такой эмоциональной победы одолеть Италию в решающем матче было легко. Этот триумф женской сборной до сих пор остается самым большим успехом отечественного баскетбола.

Футбольный бой на "Республиканском" (1998 год)

Волей жребия футбольные сборные Украины и России попали в одну группу квалификации к Евро-2000. Футбольный "развод" после распада СССР был тяжелым. Украина не смогла убедить ФИФА в целесообразности дополнительного отбора на Мундиаль в Штатах, а россияне еще и переманили целую плеяду молодых талантов (Онопко, Тернавский, Канчельскис, Цымбаларь, Юран и другие).

Шанс поквитаться за "кабинетные" поражения Украина реализовала на тогда еще "Республиканском стадионе". Команда Йожефа Сабо шокировала гостей двумя голами Попова и Скаченко в стартовые 25 минут, а затем спокойно довела матч до победы (3:2). Отбор украинцы завершили без поражений, а уже в плей-офф квалификации трагически вылетели от Словении.

Шахматная "корона" Пономарева (2002 год)

Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2002-го стал уникальным явлением. В финале сошлись два украинских шахматиста – опытный Василий Иванчук и 18-летний Руслан Пономарев. Последний и стал самым молодым чемпионом в истории, а на пути к триумфу уроженец Горловки одолел сразу двух россиян в плей-офф.

В четвертьфинале ничего противопоставить Пономареву не сумел Евгений Бареев (1:3). В свою очередь в полуфинале украинский гроссмейстер одолел еще одного россиянина – Петра Свидлера (2,5: 1,5). Достижение Руслана Пономарева поныне остается ориентиром и для нового поколения отечественных шахматистов.

"Богатый" триумф Бессоновой (2007 год)

Противостояние украинской и российской школ художественной гимнастики достойно отдельного сериала для Netflix или HBO. Но особенно острым оно было в 00-х, когда на передовой борьбы с российскими гимнастками оказалась Анна Бессонова.

В не всегда равной борьбе с представительницами России, функционеры которой активно работали с судьями, дочь легенды киевского "Динамо" и чемпионки мира в групповых упражнениях сумела дважды взять "бронзу" на Олимпиадах и пять золотых медалей на чемпионатах мира. Самый весомый триумф состоялся на греческой земле. В 2007-м Бессонова взяла верх в индивидуальном многоборье, оставив позади россиянок Сесину и Капранову.

Биатлонная победа на чужой земле (2014 год)

Самой сладкой в спорте безусловно является победа над принципиальным оппонентом в его логове. В спортивном противостоянии Украины и России такое достижение покорилось женской "сине-желтой" сборной на Олимпиаде в Сочи.

Эстафетная четверка в составе сестер Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы стала лучшей на Играх-2014. В борьбе за золотые награды украинки опередили именно россиянок. В дальнейшем те упустили и "серебро", когда целый ряд российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало за употребление запрещенных препаратов…

Итак, вечером 4 февраля сборная Украины по футзалу сможет продолжить традиции побед отечественных спортсменов над россиянами. Начало поединка 1/2 финала Евро-2022 – в 18:00.