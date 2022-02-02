Украина – Россия: история выдающихся побед перед поединком за финал футзального Евро-2022

Украина встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы-2022 по футзалу. За плечами украинцев незаурядный опыт побед над тамошними спортсменами.
О самых выдающихся победах украинского спорта над россиянами за три десятилетия в преддверии поединка в 1/2 финала – читайте в материале РБК-Украина.
Спортивное противостояние Украины и России всегда было принципиальным. Еще с советских времен едва ли не в каждом виде спорта главные дуэли происходили именно между представителями двух крупнейших республик.
Дерби киевского "Динамо" и московского "Спартака" были украшением футбольного чемпионата, бескомпромиссными стали соревнования между украинками и россиянками в художественной гимнастике, а киевский "Спартак" стал настоящим гегемоном женского гандбола.
С провозглашением Украиной независимости это противостояние двух школ стали еще принципиальнее, пусть и турнирные пути с россиянами пересекаются не слишком часто. Особенно после событий 2014 года, когда международные федерации пытаются "развести" сборные при жеребьевке.
Женская сборная Украины по баскетболу в 1995-м дебютировала на чемпионатах Европы. На групповом этапе "сине-желтые" одержали 5 побед в шести матчах, а в четвертьфинале одолели сильных литовок. За выход в финал пришлось сражаться с россиянками, которые были основой сборной СССР на триумфальном ЕвроБаскете-1991.
Эксперты отдавали предпочтение сборной России, но подопечные Владимира Рыжова даже вопреки симпатиям судей (Назаренко и Жирко завершили матч досрочно) обыграли оппоненток в тяжелой игре (69:64). После такой эмоциональной победы одолеть Италию в решающем матче было легко. Этот триумф женской сборной до сих пор остается самым большим успехом отечественного баскетбола.
Волей жребия футбольные сборные Украины и России попали в одну группу квалификации к Евро-2000. Футбольный "развод" после распада СССР был тяжелым. Украина не смогла убедить ФИФА в целесообразности дополнительного отбора на Мундиаль в Штатах, а россияне еще и переманили целую плеяду молодых талантов (Онопко, Тернавский, Канчельскис, Цымбаларь, Юран и другие).
Шанс поквитаться за "кабинетные" поражения Украина реализовала на тогда еще "Республиканском стадионе". Команда Йожефа Сабо шокировала гостей двумя голами Попова и Скаченко в стартовые 25 минут, а затем спокойно довела матч до победы (3:2). Отбор украинцы завершили без поражений, а уже в плей-офф квалификации трагически вылетели от Словении.
Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2002-го стал уникальным явлением. В финале сошлись два украинских шахматиста – опытный Василий Иванчук и 18-летний Руслан Пономарев. Последний и стал самым молодым чемпионом в истории, а на пути к триумфу уроженец Горловки одолел сразу двух россиян в плей-офф.
В четвертьфинале ничего противопоставить Пономареву не сумел Евгений Бареев (1:3). В свою очередь в полуфинале украинский гроссмейстер одолел еще одного россиянина – Петра Свидлера (2,5: 1,5). Достижение Руслана Пономарева поныне остается ориентиром и для нового поколения отечественных шахматистов.
Противостояние украинской и российской школ художественной гимнастики достойно отдельного сериала для Netflix или HBO. Но особенно острым оно было в 00-х, когда на передовой борьбы с российскими гимнастками оказалась Анна Бессонова.
В не всегда равной борьбе с представительницами России, функционеры которой активно работали с судьями, дочь легенды киевского "Динамо" и чемпионки мира в групповых упражнениях сумела дважды взять "бронзу" на Олимпиадах и пять золотых медалей на чемпионатах мира. Самый весомый триумф состоялся на греческой земле. В 2007-м Бессонова взяла верх в индивидуальном многоборье, оставив позади россиянок Сесину и Капранову.
Самой сладкой в спорте безусловно является победа над принципиальным оппонентом в его логове. В спортивном противостоянии Украины и России такое достижение покорилось женской "сине-желтой" сборной на Олимпиаде в Сочи.
Эстафетная четверка в составе сестер Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы стала лучшей на Играх-2014. В борьбе за золотые награды украинки опередили именно россиянок. В дальнейшем те упустили и "серебро", когда целый ряд российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало за употребление запрещенных препаратов…
Итак, вечером 4 февраля сборная Украины по футзалу сможет продолжить традиции побед отечественных спортсменов над россиянами. Начало поединка 1/2 финала Евро-2022 – в 18:00.
Напомним, что министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт признался, что Украина могла потерять право на выступления под сине-желтым флагом на Олимпиаде-2022.