Украина могла потерять право выступления под нашим флагом – министр
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью рассказал, как могли наказать Украину из-за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.
По словам Гутцайта, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могла лишить Украину права выступать с собственным флагом и вместо гимна Украины должна была звучать другая мелодия. Однако министерство молодежи и спорта помогло WADA провести расследование и предоставило все необходимые документы, чтобы избежать наказания.
"Если бы комиссия WADA нашла больше нарушений, нас могли бы дисквалифицировать как Россию" - заявил министр.
Что известно о нарушении Украиной антидопинговых правил
В октябре 2021 года WADA опубликовало отчет о нарушении Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) международных стандартов тестирования и расследования.
Расследование под названием "Операция Геркулес" было начато в 2019 году. Были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный предварительный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному сообщению.
"Есть убедительные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр следующего дня для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями", – сказал директор WADA Гюнтер Янгер.
Также отмечается, что "Операция Геркулес" получила убедительные доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщила о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.
По словам Янгера, неправильное заполнение формы влияет на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как негативный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.
Напомним, что капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус.