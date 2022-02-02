Україна – Росія: історія видатних перемог перед двобоєм за фінал футзального Євро-2022

Спортивне протистояння України та Росії завжди було принциповим. Ще з радянських часів ледь не в кожному виді спорту головні дуелі відбувалися саме між представниками двох найбільших республік.

Дербі київського "Динамо" та московського "Спартака" були окрасою футбольного чемпіонату, безкомпромісними стали змагання між українками та росіянками в художній гімнастиці, а київський "Спартак" став справжнім гегемоном жіночого гандболу.

Із проголошенням Україною незалежності ці протистояння двох шкіл стали ще принциповішими, хай і турнірні шляхи з росіянами перетинаються нечасто. Надто тепер, після окупації Криму, коли міжнародні федерації намагаються "розвести" збірні при жеребкуванні.

Тріумф на жіночому Євро з баскетболу (1995 рік)

Жіноча збірна України з баскетболу в 1995-му дебютувала на чемпіонатах Європи. На груповому етапі "синьо-жовті" здобули 5 перемог у шести матчах, а в чвертьфіналі здолали сильних литовок. За вихід у фінал довелося битися з росіянками, які були основою збірної СРСР на тріумфальному ЄвроБаскеті-1991.

Експерти віддавали перевагу збірній Росії, але підопічні Володимира Рижова навіть всупереч симпатіям суддів (Назаренко і Жирко завершили матч достроково) здолали опоненток у важкій грі (69:64). Після такої емоційної перемоги здолати Італію у вирішальному матчі було легко. Цей тріумф жіночої збірної й досі залишається найбільшим успіхом вітчизняного баскетболу.

Футбольний бій на "Республіканському" (1998 рік)

Волею жеребу футбольні збірні України та Росії потрапили до однієї групи кваліфікації перед Євро-2000. Футбольне "розлучення" після розпаду СРСР було важким. Україна не змогла переконати ФІФА в доцільності додаткового відбору на Мундіаль в Штатах, а росіяни ще й переманили цілу плеяду молодих талантів (Онопко, Тернавський, Канчельскіс, Цимбалар, Юран та інші).

Шанс поквитатися за "кабінетні" поразки Україна реалізувала на тоді ще "Республіканському стадіоні". Команда Йожефа Сабо шокувала гостей двома голами Попова та Скаченка в стартові 25 хвилин, а потім спокійно довела матч до перемоги (3:2). Відбір українці завершили без поразок, а вже в плей-офф кваліфікації трагічно вилетіли від Словенії.

Шахова "корона" Пономарьова (2002 рік)

Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ 2002-го став унікальним явищем. У фіналі зійшлися два українські шахісти – досвідчений Василь Іванчук і 18-річний Руслан Пономарьов. Останній і став наймолодшим чемпіоном в історії, а на шляху до тріумфу уродженець Горлівки здолав відразу двох росіян у плей-офф.

У чвертьфіналі нічого протиставити Пономарьову не зумів Євген Барєєв (1:3). Натомість у півфіналі український гросмейстер здолав ще одного росіянина – Петра Свідлера (2,5:1,5). Досягнення Руслана Пономарьова досі залишається орієнтиром і для нового покоління вітчизняних шахістів.

"Багатий" тріумф Безсонової (2007 рік)

Протистояння української та російської шкіл художньої гімнастики гідне окремого серіалу для Netflix чи HBO. Та особливо гострим воно було в 00-х, коли на передовій боротьби з російськими гімнастками опинилася Ганна Безсонова.

У не завжди рівній боротьбі з представницями Росії, функціонери якої активно працювали з суддями, донька легенди київського "Динамо" та чемпіонки світу в групових вправах зуміла двічі взяти "бронзу" на Олімпіадах і п'ять золотих медалей на чемпіонатах світу. Найвагоміший тріумф стався на грецькій землі. У 2007-му Безсонова взяла гору в індивідуальному багатоборстві, залишивши позаду росіянок Сесіну та Капранову.

Біатлонна перемога на чужій землі (2014 рік)

Найсолодшою у спорті безумовно є перемога над принциповим опонентом у його лігві. У спортивному протистоянні України та Росії таке досягнення підкорилося жіночій "синьо-жовтій" збірній на Олімпіаді в Сочі.

Естафетна четвірка в складі сестер Семеренко, Олени Підгрушної та Юлії Джими стала найкращою на Іграх-2014. У боротьбі за золоті нагороди українки випередили саме росіянок. Згодом ті втратили й "срібло", коли цілу низку російських спортсменів Всесвітнє антидопінгове агентство дискваліфікувало за вживання заборонених препаратів…

Отже, ввечері 4 лютого збірна України з футзалу зможе продовжити традиції перемог вітчизняних спортсменів над росіянами. Початок поєдинку 1/2 фіналу Євро-2022 – о 18:00.