Украина – Россия: главное в день поединка за финал футзального Евро-2022

Украина и Россия разыграют путевку в финал чемпионата в пятницу, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал UA: Первый начиная с 17:55. Онлайн посмотреть матч Украина – Россия можно на платформе "Суспильне Спорт", а также на портале UEFA.tv.

Украина, по мнению букмекеров, является аутсайдером противостояния. Ставки на победу "сине-желтых" принимают в диапазоне 5,49-7,00. На победу России коэффициент значительно ниже – от 1,22 до 1,37.

Накануне капитан сборной Украины Петр Шотурма пообещал "положить душу и тело за такой матч", перефразируя слова государственного гимна. По его словам,"сине-желтые" имеют домашние заготовки для России.

Зато наставник команды Александр Косенко заявил, что не боится соперника. Тренер пообещал приложить максимум усилий, чтобы отблагодарить украинцев за поддержку футзалистов.

На пути к 1/2 финала сборная Украины прошла групповой этап, где соперниками были нидерландцы, сербы и португальцы. В четвертьфинале украинцы перестреляли Казахстан (5:3).

Высочайшим достижением в истории сборной Украины остается "серебро" на Евро-2001 и Евро-2003. Тогда украинцы в финалах уступили испанцам и итальянцам соответственно.