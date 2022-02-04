Украина – Россия: тренер футзальной сборной пообещал приложить максимум усилий для выхода в финал

Тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о своих ожиданиях от игры с Россией в полуфинале Чемпионата Европы-2022.

"Команда пережила такие сложные моменты и уже ничего не боится. Мы достались серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы добиться положительного результата и утешить нашу страну победой", – сказал Косенко накануне полуфинального матча.

Также тренер сборной ответил на вопрос, о матче в котором у нашей сборной были самые большие проблемы. "Это был стартовый поединок с Нидерландами. Где-то мы не справились с определенным давлением и волнением. Это повлияло на действия команды. После этого матча мы получили немало критики в свой адрес. На самом деле мы только стали сильнее", – сказал тренер.

И конечно же, Александр Косенко поблагодарил болельщиков сборной за поддержку. "Безусловно, поддержка чувствуется. Из-за наковырных норм мы живем в определенном вакууме. Спасибо всем за поддержку! Завтра приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!", – заявил Косенко.