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Україна – Росія: головне в день двобою за фінал футзального Євро-2022

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Амстердам, П'ятниця 04 лютого 2022 13:25
Україна – Росія: головне в день двобою за фінал футзального Євро-2022 Фото: Збірна України з футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорців

Сьогодні, 4 лютого, збірна України зустрінеться із росіянами в рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року. Матч відбудеться в Амстердамі.

Про основне в день поєдинку – в цій новині РБК-Україна.

Україна і Росія розіграють путівку до фіналу чемпіонату в п'ятницю, 4 лютого. Початок поєдинку – о 18:00.

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал UA: Перший, починаючи з 17:55. Онлайн переглянути матч Україна – Росія можна на платформі "Суспільне Спорт", а також на порталі UEFA.tv.

Україна, на думку букмекерів, є аутсайдером протистояння. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймають у діапазоні 5,49-7,00. На перемогу Росії коефіцієнт значно нижчий – від 1,22 до 1,37.

Напередодні капітан збірної України Петро Шотурма пообіцяв "положити душу й тіло за такий матч", перефразовуючи слова державного гімну. За його словами, "синьо-жовті" мають домашні заготовки для Росії.

Україна – Росія: головне в день двобою за фінал футзального Євро-2022

Натомість керманич команди Олександр Косенко заявив, що не боїться суперника. Тренер пообіцяв докласти максимум зусиль, аби віддячити українцям за підтримку футзалістів.

На шляху до 1/2 фіналу збірна України пройшла груповий етап, де суперниками були нідерландці, серби та португальці. У чвертьфіналі українці перестріляли Казахстан (5:3).

Найвищим досягненням в історії збірної України залишається "срібло" на Євро-2001 та Євро-2003. Тоді українці у фіналах поступилися іспанцям та італійцям відповідно.

До слова, президент Асоціації футзалу України анонсував, що "синьо-жовті" не потиснуть руки росіянам перед стартом поєдинку.

Також раніше згадали найяскравіші перемоги українців над представниками Росії у різних видах спорту.

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