Минэнерго РФ рассчитывает на продление транзита газа через Украину после 2019

Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщают росСМИ.

По его словам, продление контракта может состоятся в октябре, когда состояться итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС. В настоящий момент следующая встреча планируется на май этого года.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.

РБК-Украина писало, НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "восстановление баланса интересов", которого от украинской компании требует российский монополист "Газпром" в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража.

Витренко также напомнил, что согласно окончательным выводам арбитров, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,7 млрд долларов за транзит до конца действия контракта - до 2020 года - транспортировать по территории Украины не менее 110 млрд кубометров газа и по заявке НАКа поставлять топливо по цене, "сниженной до уровня цен на немецком рынке (хабе)".

Напомним, Украина не закупает российский газ напрямую с 25 ноября 2015 года. Кроме того, в начале 2018 года арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" поставлять газ Украине по той же цене, по которой продают Германии.

Ранее также сообщалось, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину в Турцию с 2020 года. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже без соглашения об транзите газа между Москвой и Киевом.