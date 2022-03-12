UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате, – Кремль

Автор: Антон Федорцив

Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В Кремле заявили, что переговоры делегаций продолжились дистанционно. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", – заявил он.

Песков также добавил, что пока не готов давать комментарии относительно деталей переговоров. Ранее пресс-служба российского президента упомянула об онлайн-переговорах в сообщении о разговоре Путина с лидерами Германии и Франции.

Напомним, администрация президента Азербайджана заявила о готовности организовать переговоры Украины и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПесковВторжение России в УкраинуВойна России против Украины