Україна і РФ продовжили переговори у відеоформаті, – Кремль

Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
У Кремлі заявили, що переговори делегацій продовжилися дистанційно. Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський", – заявив він.
Пєсков також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин. Раніше прес-служба російського президента згадала про онлайн-переговори в повідомленні про розмову Путіна з лідерами Німеччини та Франції.
Нагадаємо, адміністрація президента Азербайджану заявила готовність організувати переговори України та РФ.
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