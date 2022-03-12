RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна і РФ продовжили переговори у відеоформаті, – Кремль

Автор: Антон Федорців

Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

У Кремлі заявили, що переговори делегацій продовжилися дистанційно. Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський", – заявив він.

Пєсков також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин. Раніше прес-служба російського президента згадала про онлайн-переговори в повідомленні про розмову Путіна з лідерами Німеччини та Франції.

Нагадаємо, адміністрація президента Азербайджану заявила готовність організувати переговори України та РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПєсковВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України